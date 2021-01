Set cinematografico in via Reykjavik e via Vilnius a Ladispoli: si gira Il Cacciatore 3 - Terzo Binario News

A girare le scene la Cross Productions

Set cinematografico in via Reykjavik, via Vilnius e sulla via di collegamento dalla Settevene Palo all’auditorium. Il Comune di Ladispoli ha inteso concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione.

Fino alle 24 persiste:

•Via Vilnius divieto di sosta con rimozione dal civico 15 al civico 23 ambo i lati

•Via Reykjavik divieto di sosta con rimozione nel tratto antistante il Condominio Vistamar su entrambi i lati;

•Strada di collegamento Via Settevene Palo – Auditorium divieto di sosta con rimozione e interdizione della circolazione gestita da personale dipendente.

Posa in opera della segnaletica sono demandati al Consorzio Marina di S. Nicola.