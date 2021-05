Set cinematografico alla Cavaccia di Allumiere per girare "Bang Bang Baby” - Terzo Binario News

Dal 17 al 29 maggio la società di Produzione Wildside, in collaborazione con Amazon Prime Video, sarà presente nel comune di Allumiere per la produzione della prima serie Tv Italiana per Amazon Prime Video dal titolo “Bang Bang Baby”, distribuito sulla Piattaforma Amazon in tutto il mondo a partire da 2022.

“Bang Bang Baby”, diretta dal regista Michele Alhaique, Giuseppe Bonito e Margherita Ferri è una comedy drama con forti accenti comici, ambientata negli anni ’80 tra Milano, Bussolengo, Roma e la Calabria, una storia meravigliosamente scritta su una figlia alla ricerca del padre.

La Produzione Wildside è una delle principali società di produzione di film e serie Tv in Italia, con accordi in essere con i principali broadcaster e distributori in Italia e nel mondo inclusi Sky, Rai, Universal, Warner Bros, Medusa, Vision, Mediaset, HBO, Canal+, Arte, Amazon, Fox. La società produce ogni anno una media di 4 film e 4 serie locali e internazionali, arricchendo costantemente il suo portfolio composto da 30 film ed oltre 6.000 ore di programmi televisivi.

Orgoglio e grande soddisfazione da parte mia e di tutta l’amministrazione per il lavoro svolto in questi 4 anni, progetti, iniziative e costante dialogo con strutture ed istituzioni sovraordinate, ci hanno portato ad essere valutati positivamente dalla produzione Wildside che ci fa tornare indietro negli anni quando il nostro territorio era valorizzato per i film western.

Con questa serie Tv il nostro comune, il suo territorio e la sua storia con le splendide caratteristiche ambientali sarà presente sulla piattaforma in tutto il mondo, un modo diretto, vero e genuino per promuovere Allumiere.

Colgo l’occasione per ringraziare tutta la produzione Wildside, la collaborazione indispensabile della Protezione Civile, dell’Università Agraria di Allumiere, degli amministratori e dei dipendenti comunali, dei dirigenti dell’Unione sportiva e di tutte le persone coinvolte che stanno collaborando.

Allumiere 18 maggio 2021

Il Sindaco di Allumiere Antonio PASQUINI