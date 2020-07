Sesso acrobatico in centro a Civitavecchia - Terzo Binario News

Probabilmente due sbandati, giovani, stanotte non hanno resistito agli impulsi e si sono messi a consumare un rapporto sessuale in pieno centro a Civitavecchia senza preoccuparsi di essere visti e in posizioni “acrobatiche”.

Il fatto è successo In via Roma per la precisione, proprio di fronte alla vetrina di un’agenzia immobiliare. Un punto particolarmente illuminato, con un cittadino che ha notato la scena immortalandola in un video.

Non è in discussione l’amore fra i due, ma l’opportunità di consumare un rapporto in pubblico risulta alquanto discutibile.

