Servizio rimozione veicoli, bando del comune di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di rimozione degli automezzi ai sensi dell’articolo 159 del Dlgs 30n aprile 1992 n. 285

I partecipanti dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Ladispoli entro le ore 12:00 del 2 novembre 2020, pena l’esclusione dalla procedura di gara, una busta, completamente sigillata e controfirmata lungo i lembi di chiusura, riportante sul frontespizio la seguente dicitura : “Offerta per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di rimozione degli automezzi”.

Per tutte le informazioni sui requisiti e sui documenti da allegare http://89.97.181.229/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/43588?p_auth=8tw7uVox