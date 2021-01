Servizio Civile: per “Come Semi di Ginestra”, si cercano 6 giovani nei comuni di Cerveteri e Ladispoli da impiegare nella disabilità - Terzo Binario News

“Il Servizio Civile Nazionale sarà un’opportunità di crescita per I giovani tra i 18 e i 28 anni.

Fino al 15 febbraio è possibile presentare le candidature per partecipare per un anno nei progetti di inclusione sociale nel nostro territorio”.

Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alle Politiche alla Persona del Comune di Cerveteri, ha annunciato l’apertura da parte della “Solidarietà Società Cooperativa Sociale” del progetto Servizio Civile Universale.

Il progetto, chiamato “Come Semi di Ginestra”, intende selezionare 6 giovani, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che opereranno per un anno, all’interno dei comuni di Cerveteri e Ladispoli e saranno coinvolti nell’area della disabilità e in tutti i servizi di assistenza ad essa connessi: dall’assistenza scolastica alla domiciliare, passando per le attività di socializzazione svolte nei centri diurni.

Per presentare la candidatura è necessario esser in possesso di SPID di livello 2, collegandosi al sito internet www.domandeonline.serviziocivile.it, esclusivamente in modalità online. Per qualsiasi altra informazione ci si può collegare al sito internet www.volontariato.lazio.it/serviziocivile oppure chiamare i numeri 069946005 e 3466496109.