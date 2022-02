Servizi sociali, il Comune di Civitavecchia pubblica il bando per il contributo agli affitti - Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia Cinzia Napoli rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, grazie al prezioso lavoro svolto dall’Ufficio Servizi alla persona e dall’Ufficio Politiche per la casa.

Possono presentare domanda i locatari in possesso dei requisiti necessari. Bisogna innanzitutto essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione europea, ma possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; è poi necessario possedere la residenza anagrafica nel Comune di Civitavecchia e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; si deve ovviamente essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e di eventuale proroga regolarmente registrati. È necessario altresì non essere proprietario né avere diritti di utilizzo di altro alloggio sul territorio nazionale, adeguato alle necessità del nucleo familiare (e questo vale per tutti i componenti del nucleo familiare stesso).

È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare.

La domanda va presentata ONLINE (è necessario essere in possesso dello SPID) compilando dalle ore 8,00 del 07 febbraio 2022 fino alle ore 12,00 del 10 marzo 2022 il modulo disponibile al seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_005