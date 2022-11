Servizi sociali: dal Comune di Civitavecchia un bando per progetti, iniziative e attività • Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che il Comune di Civitavecchia sosterrà progetti rivolti al settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario, attraverso l’assegnazione di contributi. Il bando si riferisce ad attività, progetti e/o iniziative che dovranno essere conclusi entro il mese di giugno 2023.

Le aree interessate sono lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole; il sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; il sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà economica; la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; la prevenzione e il contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili; il contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta; il contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato; la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale e ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione.

Potranno usufruire dei contributi le associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato di cui alla D.lgs. 117/2017, iscritte al RUNTS o iscritte nell’albo delle associazioni del Comune, che abbiano sede operativa nel Comune di Civitavecchia o che svolgano, in riferimento al progetto presentato, attività nel Comune di Civitavecchia o rivolte a soggetti ivi residenti; che operino da almeno due anni nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario (come risultante da atto costitutivo e statuto); il cui statuto preveda fra le attività esercitabili l’organizzazione e la gestione di attività e iniziative in campo socioassistenziale, di promozione ed educazione sociale.

Progetti e attività dovranno essere attivati entro il mese di gennaio 2023 e ultimati entro il mese di giugno del 2023.

Il contributo assegnato per le attività e le iniziative non potrà essere superiore all’80% delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività o per la realizzazione del progetto e comunque non superiore a 3.000 euro. I contributi verranno assegnati in base al numero delle domande pervenute nei termini e ai criteri indicati nell’avviso pubblico sulla base delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione comunale.

L’assessore Napoli

“Partecipare per vincere con le migliori progettualità e far crescere la rete del nostro volontariato”. Questo l’appello dell’Assessore Napoli-

“Si tratta di una inversione di tendenza storica rispetto al passato”, spiega “perché il Comune finalmente è pronto ad investire direttamente con contributi per sviluppare la cultura del volontariato del territorio. Non finiremo mai, insieme al Sindaco Tedesco, di ringraziare le tante realtà che senza proclami ma con tanto sudore della fronte si impegnano quotidianamente nel sociale. Abbiamo però deciso di stanziare delle somme in bilancio perché anche dalle istituzioni arrivi un aiuto concreto: si tratta di ventimila euro da utilizzare in prevenzione o contrasto di disagio e sostegno a chi è in difficoltà, fino ad un massimo di tremila euro a progetto (finanziabile per l’80% delle spese sostenute). Attraverso il volontariato sappiamo di poter raggiungere anche chi rischia di rimanere indietro. Mi aspetto quindi una ricca progettualità, per poter dare insieme servizi e risposte sul territorio”, conclude l’Assessore.

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12 del 25 novembre prossimo, esclusivamente all’indirizzo pec: comune.civitavecchia@legalmail.it indicando nell’oggetto: “Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi nel settore del sociale”.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dalle ore 9 alle 12 al numero 0766 590764. L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia.