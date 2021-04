"Serve un luogo di cultura e libri per Civitavecchia" - Terzo Binario News

I civitavecchiesi scrivono a Sindaco e Consiglio Comunale

“Sono molti i provvedimenti che l’amministrazione può assumere per conservare e diffondere la memoria storica della città.

In un mondo che sembra essere “Un mondo senza storia” è sempre più importante dare concrete manifestazioni contro la tendenza diffusa a cancellare il ricordo e con esso l’identità e il senso dell’appartenenza alla comunità.

Si può fare qualcosa di utile?

Noi riteniamo che alcune iniziative possano assumersi e al momento pensiamo di dover sottoporre a Lei e al Consiglio comunale una proposta che non comporta né grande impegno né rilevanti spese, ma che può avere un significato tangibile oltre che simbolico.

Una proposta non esaustiva per un problema che va affrontato in una visione più ampia, a cominciare dalla toponomastica che ha bisogno di una seria ricognizione per rendere merito a quei nostri concittadini che si sono fatti valere nei più diversi campi.

La proposta riguarda la valorizzazione di alcune delle attività culturali nella nostra città.

Nel campo della cultura, dello sport e nelle attività in cui il valore e l’impegno si possono esprimere, la città ha sempre dato apprezzabili risultati.

Nel campo della cultura, che è il riferimento della nostra proposta, abbiamo avuto ed abbiamo eccellenze e talenti e la stessa città è stata spesso centro della attenzione di opere significative.

Libri di vario genere (dal romanzo, alla poesia, alla storia, al teatro, alla critica) di nostri concittadini vengono pubblicati, a volte anche con apprezzabili risultati di pubblico e di critica.

Questa ricchezza resta troppo spesso confinata nei livelli individuali o di piccoli gruppi e a volte relegata all’ambito familiare e amicale o custodita nelle raccolte di appassionati cultori della nostra storia. Ma non c’è luogo dove siano conservati e si possano consultare.

Pensiamo che questa cultura diffusa, che vede impegnati tanti nostri concittadini sia un patrimonio della città e che debba essere sostenuta e valorizzata.

Un primo passo può essere quello di destinare un’ala della nostra biblioteca cittadina alla raccolta di tutti i testi che parlano della nostra città e di tutti i libri editi ed inediti di nostri concittadini, del presente e del passato, così da rendere questa ricca produzione fruibile e poterla raccogliere e conservare, contro il rischio della dispersione e della perdita.

Libri editi ed inediti. Perché accade che testi anche di valore, mai pubblicati, rimangano nelle librerie personali e col tempo e con la scomparsa degli autori finiscano al macero.

Un luogo quindi della cultura libraria cittadina, per la consultazione, la conservazione e la conoscenza, dove i testi vengano raccolti e messi a disposizione.

E’ una operazione di relativa semplicità che avrebbe però un ritorno importante per la cultura e la storia di Civitavecchia”.

firme di Fabrizio Barbaranelli Enrico Ciancarini

Adele Zirulia Adriano Feligioni Alessandro Diottasi Alessio Gismondi Alfiero Antonini Alvaro Balloni Amedeo Brigante Sargolini Amelia Ciampa Andrea Mori Angelo Lazzari Angelo Simone Cannatà Anna Bruno Anna Pallucco Anna Tornari Annalisa Tomassini Anna Luisa Contu Antonella Bandiera Antonietta Gaballo

Antonino D’Este Orioles Benedetto Salerni Bruno Pronunzio Carla Marconi Carlo Carraffa Carlo Falzetti Caterina Lunati Claudia Battaglini Claudia Martinescu Claudia Tisselli Claudio Galiani Clemente Longarini Cristiana Vallarino Daniele Di Giulio Danilo Catalani Dario Bertolo Davide Capitani Diego Nunzi Donatella Sena Edmondo Cosentino Elisa Calderai Enrico Iengo Enrico Leopardo Enrico Paravani Enrico Seri Ernesto Berretti Ettore Falzetti Eugenio Bottoni Fausto Tranquilli Fedele Nitrella Fiorella Pierozzi Francesca Megna Francesco Fortunato Francesco Correnti Francesco Cristini Francesco De Vita Francesco Razzano Franco Boriello Franco Ciambella Gennaro De Crescenzo Giacomo Angelini Giampaolo Scoppa Giancarlo Mori Giancarlo Peris Gianluca Gori Gianna Di Marco Gigi De Paolis Gino Saladini Giordano Luciani Giorgio Gargiullo Giorgio Sacco Giovanni Ghirga Girolamo Gangemi Giulia Bevilacqua Giulio Castello Giulio Pierettori Giuseppe Di Mito Giuseppe Nuccetelli Ilio Rambozzi Ismaele De Crescenzo Leonardo Rotondi Letizia Leonardi Luca Guerini Lucia Scaggiante Luciana Ceppolino Luciano Damiani Marcello Rocchetti Marco Galice Marco Manovelli Margerita Basso Maria Grazia Verzani Maria Luisa Tombolelli Marietta Tidei Marina Marucci Mario Dei Giudici Mario Michele Pascale Mario Pacifico Massimo Borghetti Massimo Castellucci Massimiliano Criscoli Matteo Vecchi Maurizio Antonio De Pascalis Maurizio Campogiani Maurizio Puppi Michele Galice Odoardo Toti Palmina Falla Paola Angeloni Paola Flores Paolo Ghirga Paolo Ricci Petitoni Patrizio Pacifico Pierfrancesco Pacini Pierfranco Peris Piero Alessi Piero Palassini Piersalvatore Maruccio Pino Antonucci Pino Quartullo Raffaella Angeletti Rita Busato Rita Stella Roberta Frascarelli Teodori Roberta Galletta Roberto Onofri Rosamaria Sorge Sandro Scotti Santi Sanni Tricamo Sebastiano Petrarolo Serenella Longarini Simona Ricotti Graziano Santantonio Stefania Fratalia Stefano Cervarelli Teresa Calbi Tullio Nunzi Valentina Di Gennaro Valentino Carluccio Valerio Arcangeli Valerio Mori Valter Petretto Vasco Sacco Vera Improta Vincenzo Pastorelli