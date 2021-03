Serra casalinga di "erba" scoperta dalla Polizia a Camporomano: un arresto - Terzo Binario News

Ad attirare l’attenzione degli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, all’interno di un box auto ubicato in via Eranova, il rumore costante e persistente di una ventola oltre alla presenza di un uomo che, da una serie di appostamenti nei giorni precedenti, fatti dagli agenti, sostava all’interno senza un apparente motivo.

In considerazione del forte odore di marijuana sentito avvicinandosi al garage, gli agenti hanno così deciso di fare un controllo più accurato, scoprendo all’interno del box una vera e propria serra di marijuana realizzata artigianalmente, con ventole, motori per l’areazione, lampade alogene ed essiccatori, tutto montato ad arte e completo di schermatura con fogli in alluminio applicati sulle pareti. In totale i poliziotti, al termine dell’attività, hanno sequestrato 31 piante di marijuana, 6 buste della stessa sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento della droga.

Appunti sulla contabilità dell’attività di spaccio tenuta dal T.O., sono stati rinvenuti nella sua abitazione.

L’uomo, 45enne romano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.