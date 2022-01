Serie A: un campionato entusiasmante con tantissime sorprese - Terzo Binario News

Parlare del campionato italiano significa rivolgere un’occhiata alle scommesse Serie A sempre avvincenti e mai banali, perché dispongono di un vastissimo palinsesto che offre diverse modalità di giocata.

Nelle prime giornate c’è stato un velo d’apparenza positiva che esaltava il Napoli di Spalletti come probabile candidata alla vittoria scudetto, dopo la dodicesima giornata tutto è cambiato con il Milan al primo posto per insidiare i Partenopei e il Napoli costretto a inseguire.

Nelle ultime giornate è stata la compagine nerazzurra di Milano la vera protagonista, insidiandosi al primo posto e lasciando indietro i cugini rossoneri, la Dea e il Napoli.

Le favorite per le prossime gare di Serie A

Basta dare un’occhiata su Betfair Exchange per scoprire quali sono le sorprese di Serie A, seguire in diretta le partite con una conoscenza minima delle statistiche sarà un valido aiuto per azzeccare il pronostico vincente.

Tra le favorite nelle prossime gare spicca la Juventus di Allegri che nelle ultime 5 partite ha saputo vincere tutto ciò che c’era da vincere portando in cassaforte 13 punti su 15.

L’Inter capolista rimane la favorita per lo scudetto 2021 – 2022, seguita dal Milan che non intende perdere un colpo e neanche la scia del primato. L’Atalanta del Gasp dovrebbe proseguire il suo cammino e non chiudere fuori dalle mura europee che comprendono Europa e Champions League.

Fra le sorprese inaspettate bisogna sempre dare un occhio a Fiorentina, Empoli e Bologna, squadre che potrebbero minare il cammino delle cosiddette “grandi” o di chi ha posto obiettivi più alti, queste tre squadre potrebbero trovarsi facilmente nella zona alta della classifica a combattere in Europa. Fantasia o realtà? Il risultato tra qualche mese.

Le squadre flop che non daranno più di quello che hanno dato fino a ora

Questo titolo sembra fatto a pennello per il Napoli di Spalletti che nelle ultime 5 gare ha deluso profondamente tifosi, appassionati e fantallenatori. Le assenze degli africani per la Coppa saranno fondamentali per definire il cammino o la brutta caduta dei Partenopei.

La Lazio di Sarri sembra spacciata e del Sarrismo non v’è ombra, attualmente la compagine Biancoceleste non potrebbe pretendere altro che il settimo posto ma nelle prossime 19 gare tutto è possibile.

Sul foglio di via c’è anche la Salernitana che rischia di non partecipare alla fase di ritorno o di ritornare con una nuova società ma senza idee: flop assicurato.

I giocatori su cui puntare

Su tutti Vlahovic, soprattutto se resta in Italia, mister Italiano parla di gruppo Viola a disposizione della vittoria ma dovrà verificare quanto i giocatori riescano a vincere senza questo capolavoro serbo fabbricato nel 2000.

Ciro Immobile è una sicurezza, qualunque sia l’andamento della Lazio, l’attaccante napoletano segnerà altri gol nelle prossime gare e sarà determinante in qualsiasi prospettiva.

Jolly Destro: il bomber del Genoa ha in mano le sorti del club, 7 gol in 11 gare sono una media pazzesca, se riuscirà ad afferrarla, il vecchio Mattia potrà togliersi belle soddisfazioni e insidiare il primato della classifica marcatori.