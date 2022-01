Serie A, Pioli batte Mourinho, Milan-Roma finisce 3-1 - Terzo Binario News

Nonostante le polemiche sui contagi di questi giorni, ritorna la Serie A e lo fa in maniera scoppiettante. In questa 20esima giornata di campionato è andato in scena il big match tra Milan e Roma, con i rossoneri che iniziano benissimo il loro 2022, battendo nella prima gara di ritorno i giallorossi per 3-1 a San Siro.

Risultato in parte pronosticato dai casino con jackpot e dalle principali agenzie di scommesse. Partono forte i rossoneri che passano all’8′ grazie a un rigore di Giroud e raddoppiano al 17′ con Messias, dopo un palo del francese. I capitolini riaprono il match al 40′ con un tocco di Abraham, Leao la chiude all’82’ in contropiede. Ibra sbaglia un rigore (93′). Espulsi Karsdorp e Mancini. Ora la squadra di Stefano Pioli si porta a -1 dall’Inter che, bisogna ricordare, non ha giocato la sfida contro il Bologna a causa degli elevati contagi da Covid-19 della squadra emiliana.

Protagonista del match, come sempre, Mourinho. Certamente una partita non semplice per lo Special One, con una sonora sconfitta e il tifo avversario costantemente contro di lui. Si aspettava un ritorno diverso nella San Siro che per lungo tempo lo ha osannato. In conferenza stampa non le ha mandate a dire dopo 90 minuti di tifo contro: “Quando vedo come ha reagito San Siro (i tifosi del Milan, ndr) mi fa un piacere molto grande. Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione”.

“Oggi – ha concluso Mourinho – sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto tornate a casa, al Milan non vengo. Io sono un professionista, è vero, ma nella mia professionalità c’è anche la passione. Oggi sono appassionato della Roma, ma c’è anche una passione per il mio passato (Inter, ndr). E oggi, visto quello che è successo, provo un grandissimo piacere ad aver detto no ai dirigenti del Milan”.

Dopo l’allenatore portoghese ha parlato anche Stefano Pioli. Il tecnico ha fatto i complimenti ai ragazzi per l’impegno messo e la grande partita disputata. “Questo è un periodo particolare, tutti i giorni dobbiamo stare attenti perché ci possono essere imprevisti. E’ un bellissimo segnale, un atteggiamento da mantenere nel girone di ritorno. Leao e Rebic hanno caratteristiche diverse dagli altri, la squadra ha giocato bene fin dall’inizio. Da sempre le qualità dei singoli possono fare la differenza e per fortuna stiamo recuperando giocatori con queste caratteristiche”, ha detto l’allenatore rossonero.

“Serate come questa sono importanti ma solamente se riusciremo a replicarlo domenica, volevamo cominciare bene però la continuità fa la differenza in un campionato così lungo. Vogliamo migliorare il punteggio dello scorso anno, adesso testa alla prossima partita sennò rischi di fare brutte figure”, ha aggiunto.

Fondamentale è stato l’apporto delle seconde linee: “Ci lavoriamo tanto tutti, io, il club e i dirigenti insieme ai calciatori. E’ un lavoro continuo, è un piacere allenare questi ragazzi. Vogliono crescere, imparare anche attraverso gli errori che abbiamo fatto. Siamo in pochi e tra due giorni giochiamo un’altra partita importante”.