Serata finale di Tolfa Jazz: il programma - Terzo Binario News

Domenica 25 luglio si chiude la prima parte del Tolfa Jazz Festival, che riprenderà poi il 18 e 19 settembre con altre due giornate di concerti, tra cui il tradizionale Picnic musicale, a contatto con la natura circostante, tra prati e boschi di castagno.

Sono tre gli appuntamenti in cartellone di questa giornata conclusiva. Alle 20.00 al centro storico, la world music del trio “Wolves”, con sconfinamenti nel jazz e nel rock, anima il concerto intitolato “Immagini. Viaggio tra luoghi e tempo”.

Poco prima, alle 19.00, alla Villa Comunale l’atteso concerto del Lovesick duo con “All over again”. Oltre 100.00 follower su Facebook e 7 milioni di streaming video, compresa una partecipazione al film Lamborghini e alla serie dedicata a Francesco Totti “Speravo de morì prima”: sono numeri da capogiro quelli realizzati dalla contrabbassista Francesca Alinovi e dal chitarrista Paolo Roberto Pianzezza. Le atmosfere dell’America anni ’40 e ’50, musica country e rock’n’roll sono i tratti distintivi di questo eccezionale duo bolognese.

“All over again è anche il titolo del loro nuovo album uscito nel 2021, da cui hanno estratto tre singoli che sono stati trasmessi nelle radio in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile; inoltre, il Lovesick duo ha ricevuto una candidatura per il premio statunitense Western Artists Award e l’invito ad esibirsi come ospiti a Casa Sanremo presso il Palafiori della città ligure “Sala Mango”, in occasione della 71° edizione del Festival della Canzone Italiana, nel “We Have a Draeam” condotto da Red Ronnie.

Chiusura in grande stile e all’insegna del gospel, alle 21.00 alla Villa Comunale, con la band della cantante e cantautrice americana Noreda Graves. Originaria del North Carolina e voce soprano, solista sia dell’Harlem Gospel Choir che del coro dell’Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem, Noreda Graves è una delle voci soul più apprezzate d’America. Grazie alle influenze di James Brown, Aretha Franklin e delle Clark Sisters, Noreda Graves ha sviluppato nel tempo un sound in cui convergono non solo il blues ma anche il gospel e l’R&B.

Il concerto della Graves di domenica 25 luglio chiude la prima parte del Tolfa Jazz, mentre è in via di definizione il programma del 18 e 19 settembre che chiuderà l’edizione 2021 del Festival.