Senza patente, passa con il rosso con una vettura priva di Rc e scappa da Roma Capitale provocando un incidente all'Appio: 21enne denunciata • Terzo Binario News

Era senza patente, senza revisione e senza assicurazione la conducente di una fiat Panda fermata ieri pomeriggio, dopo essere passata con il semaforo indicante luce rossa su Via Appia Nuova, per poi fuggire a tutta velocità fino a provocare un incidente stradale, per evitare i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

La corsa della donna alla guida, italiana di 23 anni, è finita in via Aquilio Manio, dove la stessa ha imboccato una strada in senso vietato scontrandosi con un autocarro, nel tentativo di non essere fermata dagli agenti del VII Gruppo Appio, che le avevano più volte intimato l’alt dopo averla vista passare con il rosso.

La conducente, con a bordo un passeggero , uomo italiano di 21 anni, è risultata priva di patente, in quanto mai conseguita, oltreché di assicurazione e revisione. La 23enne è stata condotta in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito e al termine delle verifiche è stata denunciata e l’auto posta sotto sequestro.

Nei suoi confronti contestate anche le violazioni commesse per inosservanza delle regole del codice della strada.