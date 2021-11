Senza mascherina, insulta i Carabinieri a Termini: denunciato - Terzo Binario News

Nonostante stesse violando delle regole, ha ben pensato anche di insultare le Forze dell’ordine.

È ciò di cui si è reso protagonista, nella giornata di domenica, un 33enne alla Stazione Termini di Roma, che colto a passeggiare nei corridoi interni la Stazione senza mascherina, all’invito delle Forze dell’Ordine in servizio ad indossare l’apposito DPI, ha reagito insultando.

L’uomo è stato condotto in caserma dove è stato denunciato sia per il mancato rispetto delle normative anti-covid che per insulti e oltraggio a pubblico ufficiale.