Senza assemblee Superbonus 110% a rischio: Roma sperimenta la riunione di condominio online - Terzo Binario News

Un’adesione di oltre il 65% delle unità con la possibilità per tutti i condòmini intervenuti di visionare con un semplice click i documenti relativi all’ordine del giorno: fotografie in alta risoluzione delle parti da ristrutturare, video, rendering e preventivi. Tutto in tempo reale. A Roma si è svolta la prima assemblea di condominio online. A renderla possibile l’utilizzo del software messo a disposizione da Condexo, startup italiana nel PropTech nata con l’obiettivo di semplificare la vita di amministratori, condòmini e fornitori grazie ad un sistema integrato di gestione del condominio. Oltre alla piattaforma per l’assistenza h24, i pagamenti online, la gestione e consultazione dei documenti in cloud, introdotta anche la possibilità di partecipare alle riunioni di condominio da remoto, collegandosi da qualsiasi dispositivo.

Una modalità innovativa e necessaria ai tempi dell’emergenza Coronavirus. Difficile per la maggior parte dei condomini avere a disposizione spazi sufficientemente grandi e dunque idonei nei quali poter svolgere le riunioni garantendo il distanziamento interpersonale imposto dalle norme anti contagio: per ogni persona servirebbero almeno 4 o 5 metri quadrati, anche solo per ospitare venti condomini lo spazio dovrebbe essere di almeno 100mq. Troppi per non correre il rischio che le assemblee condominiali si trasformino in “assembramenti”.

E’ la tecnologia a venire in soccorso ad amministratori, facilitati nelle convocazioni, e condomini che senza le deliberazioni necessarie rischiano di veder sfumare la possibilità di accedere al Superbonus 110%: la misura che assicura sgravi per interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti.

“L’emergenza sanitaria che purtroppo ci siamo trovati ad affrontare ha imposto un cambio radicale nelle nostre abitudini sulle quali difficilmente si potrà tornare indietro. Il nostro team – ha sottolineato Alessandra Valenti, manager di Condexo – ha lavorato senza sosta per mettere a disposizione uno strumento che potesse facilitare il lavoro di tantissime persone: così è nata la piattaforma per l’assemblea di condominio online, disponibile gratuitamente per tutti gli amministratori che ne facciano richiesta per i loro condomini che così potranno tornare a riunirsi e deliberare senza rischi, superando le difficoltà logistiche. Un valido aiuto per accedere al Superbonus 110% che senza assemblee – sottolinea la manager di Condexo – rischia di sfumare. Abbiamo deciso di avviare questa esperienza da Roma, la nostra città, nella cui provincia ad esempio sono oltre 390mila gli edifici ad uso abitativo a rischio sismico e che dunque necessitano di un profondo ammodernamento. I numeri aumentano se si guarda alla necessità di efficientamento energetico. Una questione che riguarda milioni di famiglie. L’assemblea online si rivela così un importante alleato per l’ammodernamento dei condomini e anche per il rilancio del settore dei lavori edili e dunque dell’economia”.

“In questo periodo convocare assemblee in presenza è complicato: ecco perchè in uno dei condomini Condexo abbiamo sperimentato l’assemblea online, la prima in Italia che ha utilizzato una piattaforma sviluppata appositamente per tale scopo. L’assemblea online – ha commentato Stefano Sarandrea, amministratore del condominio Fiume delle Perle – ha permesso, con voto in diretta, conteggio delle presenze e validazione delle deleghe, di approvare il bilancio preventivo e analizzare con il supporto di foto, video e preventivi gli interventi di manutenzione. Tutti passaggi importanti per la vita e l’economia del complesso residenziale”.