Sentenza Vannini, Grando: "Ora speriamo in una pena esemplare per gli assassini" - Terzo Binario News

“La Cassazione ha deciso: fu omicidio volontario, nuovo processo per tutti gli imputati!

Adesso speriamo in una una pena esemplare per gli assassini di Marco Vannini.

Grande gioia per Marina e Valerio, Ladispoli continuerà ad essere al vostro fianco finché non avrete ottenuto giustizia e verità per vostro figlio”

Questo il commento a caldo del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dopo aver appreso della sentenza della cassazione in merito al processo sulla morte di Marco Vannini.