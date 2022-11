Semilascinonvali, un successo di Earth Lazio il web challenge contro l'abbandono degli animali • Terzo Binario News

E’ stato immediatamente accolto con successo sul web il challenge lanciato da EARTH e così sulle bacheche di centinaia di animalisti e proprietari di animali sono comparse le foto con i propri amici a quattro zampe e l’ hashtag #Semilascinonvali.

Anche Sindaci con tanto di fascia tricolore si sono fatti immortalare col proprio animale e nomi dello spettacolo come Stefano Catoni, comico romano e star del web nei panni di “Romolo”.



Il challenge fa parte di una serie di eventi di sensibilizzazione e informativi contro l’abbandono degli animali e l’adozione consapevole che l’associazione EARTH Lazio sta portando avanti e che culmineranno con il convegno finale che si terrà a Roma alla Casa della Trasparenza il prossimo 14 Novembre.



All’evento saranno presenti tra gli altri il Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Giammarco Palmieri, il delegato alla tutela degli animali della Città Metropolitana Rocco Ferraro, il direttore sanitario del canile La Muratella di Roma Daniela Mignacca e il Dog Trainer Luca Spennacchio autore del libro ” Il canile 3.0″

“Dopo la pandemia sono stati ben 117 mila gli animali abbandonati” spiega Valentina Coppola, presidente nazionale di EARTH “Ogni anno sale il numero delle cessioni volontarie e degli abbandoni anche in inverno. I nostri amici vengono traditi da chi preferisce sciare senza pensare nemmeno un minuto a scegliere posti dove anche i propri animali sono i benvenuti”

L’associazione EARTH Lazio ha inoltre fatto notare come purtroppo sia consuetudine a Natale regalare cuccioli che puntualmente vengono abbandonati o ceduti ai canili prima delle vacanze estive. “Prendere con se’ un animale deve essere un atto consapevole e non il capriccio di un momento”