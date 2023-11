Semi di Pace: "Mostrate ai volontari le mancanze dell'amministrazione di Tarquinia" • Terzo Binario News

“Martedì scorso, 31 ottobre, una sala gremita di volontari e

collaboratori dell’associazione umanitaria Semi di pace, alla presenza

anche dei membri del consiglio direttivo e di p. Paolo Maiello,

assistente nazionale, ha ascoltato con grande attenzione l’intervento

del presidente, prof. Luca Bondi, che ha illustrato, nei dettagli, la

situazione venutasi a creare con l’amministrazione comunale di Tarquinia

dopo l’esito della votazione negativa, da parte dei consiglieri di

maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale del 29 settembre scorso.

La mozione che era stata presentata dai consiglieri di minoranza, nella

quale si chiedevano spiegazioni relative alla concessione in uso di

porzione di terreno all’associazione Semi di Pace-ODV, con sede in

Tarquinia, Vigna del Piano, nei termini previsti dalla delibera della

giunta comunale n. 163 del 29/09/21, non ha trovato accoglienza ne da

parte del sindaco Giulivi, ne da parte dei consiglieri di maggioranza.

Il prof. Bondi ha ricordato l’impegno assunto dall’allora candidato

sindaco Alessandro Giulivi, in campagna elettorale, oltre 4 anni e mezzo

fa, che è stato poi letteralmente disatteso.

L’incontro alla Cittadella ha stimolato una attenta analisi e

riflessione sulle ripetute mancanze e i lunghi silenzi da parte del

sindaco che, di fatto, hanno vanificato ogni attesa dell’associazione,

finalizzata allo sviluppo del progetto di servizio sociale della

Cittadella, a favore delle fasce più fragili della comunità.

L’associazione, quindi, è decisa a mettere in campo una serie di azioni,

da qui alle prossime elezioni, nella primavera del 2024, per

sensibilizzare l’opinione pubblica al grave ed indifferente

atteggiamento del sindaco e dell’amministrazione comunale verso gli

impegni assunti e non mantenuti nei confronti dei progetti di

solidarietà e prossimità”.

Semi di Pace