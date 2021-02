Sembra un gatto e invece è una genetta: presa in carico dalle Ecozoofile di Fareambiente Cerveteri - Terzo Binario News

“Animali Fantastici e dove trovarli…No, non ci troviamo nei film fantasy tratti dai libri di J.K. Rowling (autrice della saga di Harry Potter) ma per le vie di Cerveteri.

Una nostra agente che si occupa di monitorare le colonie feline della città si è trovata, nella serata di ieri, faccia faccia con uno strano gatto, che infatti gatto non era! Ha incontrato un esemplare di Genetta pardina, che sebbene possa assomigliare ad un felino appartiene alla famiglia dei Viverridi, primitivi mammiferi carnivori.

La Genetta pardina è originaria dell’Africa occidentale, un abile cacciatore notturno e schivo, può essere però acquistata liberamente come animale da compagnia. Dal comportamento mite e tranquillo di questa genetta abbiamo supposto che fosse abituata alla presenza dell’uomo perciò dopo aver contattato un’allevatrice di questi affascinanti ed esotici animali siamo riusciti a risalire al proprietario e a scoprire che la nostra Genetta è in realtà un Genett”o” di 6 mesi che è stato smarrito.

Perciò si procederà ad un appostamento per tentare la cattura. Seguiranno aggiornamenti. Bisogna ammettere però che almeno due caratteristiche in comune con i gatti le abbia, sembrerebbe poter fare le fusa e a quanto pare non disdegna i croccantini…”

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri