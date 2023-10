Semaforo sulla Doganale di Valcanneto, il mistero sulla competenza • Terzo Binario News

Sul gruppo fb del Comitato di Zona Valcanneto hanno evidenziato la criticità dei tempi biblici all’incrocio con l’Aurelia

“Ogni volta che si evidenzia una criticità e nasce l’esigenza di fare una segnalazione relativa alla Via Doganale si apre un “mondo di mistero”.

Di chi sarà la competenza? …. del Comune di Cerveteri?…no forse Ladispoli….ma che dici, Fiumicino è competente. Ma de chè….Roma Città Metropolitana ha il controllo su tutto. Non è vero, hanno fatto l’accordo che ora è competente Cerveteri!!

Sembra una barzelletta o di giocare al Monopoli: si riparte ogni volta dal “Via”, ma purtroppo non è così.

Prendiamo l’ultimo esempio: il semaforo di Fosso statua che dopo essere stato reso di nuovo funzionante nei giorni scorsi, ha nuovamente creato code sulla Via doganale, in particolare la mattina, a causa dell’impostazione data alla temporizzazione.

Allora, visto che tutti noi ci lamentiamo di questo, proviamo a fare la segnalazione: prima all’URP di Cerveteri, che ci rimanda ai Vigili di Cerveteri; allora scriviamo ai Vigili di Cerveteri che ci rimandano ai Vigili di Fiumicino; quindi scriviamo anche ai Vigili di Fiumicino, che ci rispondono di non essere competenti loro, ma Roma Città Metropolitana. Non demordiamo …scriviamo a Città Metropolitana, ben 3 mail e facciamo qualche telefonata a mò di stalking…Sicuramente con questo pressing sarà trovata la soluzione.

Ma nemmeno per sogno. Loro, più furbamente non rispondono per mail, ma telefonicamente ci fanno sapere che, in base ad un vecchio patto con l’Amministrazione comunale, ora la competenza è passata al Comune di Cerveteri!!!

Che si fa, ….scriviamo di nuovo all’URP e ricominciamo il giro???”.