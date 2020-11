Semaforo spento sulla Mediana, il M5s Civitavecchia: "Si risolva fra un rimpasto e l'altro" - Terzo Binario News

“Da più di un mese l’importante semaforo situato sulla Mediana è spento. A nulla sono servite le segnalazioni all’amministrazione comunale da parte dei cittadini: il problema è ancora lì, irrisolto.

Come gruppo consiliare abbiamo posto il problema all’attenzione dello scorso consiglio comunale tramite l’articolo 25, sottolineando i rischi per la sicurezza soprattutto visto che ci trova nei pressi di una scuola, ma come spesso accade nessuno si è preoccupato di rispondere sia a noi che ai cittadini.

Nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione al Sindaco per capire cosa si sta facendo per pianificare la manutenzione dei semafori, ma è evidente che la questione non può rimanere trascurata ancora a lungo.



Il tema degli incidenti stradali è quanto mai attuale, sta all’amministrazione comunale svolgere le corrette manutenzioni, nei giusti tempi, per diminuire le possibilità che questi accadano.

Fra un rimpasto e l’altro, almeno questo fatelo.

Gruppo consiliare M5S