Semafori intelligenti installati a Tarquinia • Terzo Binario News

Dall’11 settembre sono entrati in funzione i nuovi impianti semaforici intelligenti all’incrocio tra via IV Novembre, viale Igea, viale Bruschi Falgari e via delle Croci. I semafori sono dotati di un sistema elettronico di rilevamento delle infrazioni; di dispositivi “countdown”, che segnalano in tempo reale ai conducenti i secondi rimanenti prima del passaggio dal giallo al rosso; di pulsante di chiamata per l’attraversamento

pedonale. L’intervento rientra nel programma per il miglioramento della sicurezza stradale, promosso dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Polizia Locale. Obiettivo: prevenire incidenti negli incroci più critici, tutelare studenti, pedoni e persone con mobilità ridotta e rendere più fluida la viabilità urbana.

Nei primi giorni di attivazione gli agenti della Polizia Locale saranno presenti in prossimità

dell’incrocio per monitorare il funzionamento, fornire assistenza e dare informazioni agli utenti.

Modalità di funzionamento

L’impianto opererà in modalità ordinaria (verde, giallo, rosso per veicoli e pedoni) nei giorni di

apertura scolastica, dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: 7:30 – 8:30; 12:30 – 14:30;

15:30 – 16:30. Negli altri orari, compresi i festivi e i periodi di chiusura delle scuole, l’impianto

resterà in modalità lampeggiante gialla per i veicoli, mentre rimarrà attiva la chiamata

semaforica per i pedoni.

Controllo elettronico delle infrazioni

Il sistema di rilevamento automatico entrerà in modalità sanzionatoria a partire dall’11

ottobre. Dall’11 settembre al 10 ottobre sarà attiva una fase di pre-esercizio, destinata al

monitoraggio dei flussi di traffico e alla verifica del corretto funzionamento. In questo periodo

non saranno elevate sanzioni tramite dispositivo, ma i controlli saranno effettuati direttamente dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti. In conformità con la legge 177/2024.

Impianto semaforico sulla circonvallazione Vincenzo Cardarelli

Si conferma inoltre il regolare funzionamento dell’impianto semaforico sulla circonvallazione

Vincenzo Cardarelli, già attivo dal 9 luglio 2024 con controllo elettronico delle infrazioni ai sensi

dell’articolo 146 del Codice della Strada. In conformità con la legge 177/2024.