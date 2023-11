Semafori di Via Aurelia a Cerenova, installato il sistema di chiamata pedonale ottica e acustica • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Obiettivo è mettere in completa sicurezza entrambe le entrate nella Frazione

“Attraversare la Via Aurelia, nell’intersezione che collega la Frazione di Cerenova all’altezza della Caserma dei Vigili del Fuoco e l’ingresso in Via Fontana Morella a Cerveteri da oggi sarà più sicuro. Terminate le operazione di istallazione del sistema di chiamata pedonale ottica e acustica dell’impianto semaforico che regola la viabilità. Un impegno concreto che avevamo preso con i cittadini e che abbiamo mantenuto. L’obiettivo che ci poniamo ora, dopo aver realizzato l’attraversamento pedonale ed aver garantito maggior sicurezza stradale con l’installazione anche dei photored, è quello di mettere in sicurezza anche l’altro ingresso della Frazione e siamo già al lavoro con Anas, legittima proprietaria della strada, per progettare insieme soluzioni definitive”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

” Da questo momento sarà finalmente possibile per tutti i pedoni attraversare l’Aurelia in sicurezza, raggiungere la fermata dell’autobus o recarsi presso i due punti vendita limitrofi non sarà più pericoloso. Approfitto per ricordare a tutti che è fondamentale per la sicurezza di tutti, rispettare sempre le norme del codice della strada. Ringrazio il personale della Multiservizi Caerite, e il responsabile tecnico della pubblica illuminazione, l’Ingegner Umberto Forghieri, che hanno portato a termine l’installazione dei nuovi sistemi in tempi rapidissimi”.

