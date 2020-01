Selva Candida, genitori imbufaliti: "Scuola gelata e senza riscaldamento" - Terzo Binario News

“Ci risiamo: come avviene quasi ogni anno, al rientro dalle vacanze di Natale, abbiamo trovato una scuola gelata e senza riscaldamento”. Questa la denuncia del Comitato spontaneo Genitori Scuola Selva Candida.



Lo stesso Comitato, successivamente, ha riferito: “La caldaia è guasta e solo domani, ma non sappiamo però a quale ora, arriverà il pezzo di ricambio. Un’assurdità, oggi moltissime famiglie sono state costrette a tornare a scuola per riprendersi i bambini”.

Il dirigente scolastico, per la cronaca, in una circolare ha spiegato che per mercoledì 8 gennaio l’orario scolastico sarà ridotto dalle 9 alle 14. “A causa di un guasto che comporterà la sostituzione di un pezzo della caldaia, non si assicura un adeguato riscaldamento dei locali scolastici nelle giornate del 7 e gennaio” è riportato nel documento.

“Riteniamo che questa situazione sia gravissima, per la didattica persa, per i disagi creati alle famiglie ma soprattutto per le condizioni proibitive a cui sono stati sottoposti i nostri ragazzi” ha incalzato il Comitato.

“Il buon senso ci impone di prevenire, soprattutto se si tratta di scuole e bambini. Sarebbe bastato fare delle prove la scorsa settimana. E invece scuole fredde e bambini al gelo. Anche per questo siamo sempre più convinti che Meritiamo Di Più” ha commentato Andrea Montanari, ex consigliere del Municipio XIV e padre di un alunno iscritto al plesso.