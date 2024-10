"Sei in ritardo con l'ordine": rider pakistano minaccia col coltello la titolare della pizzeria di San Pietro • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia San Pietro hanno dato luogo ad una specifica attività di controllo nel quartiere San Pietro e Aurelio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità diffusa nelle aree centrali della Capitale, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti in una pizzeria di via Leone IV, dove un rider di origini pakistane, addetto alle consegne, avrebbe minacciato con un coltello la titolare della pizzeria a causa del ritardo di un ordine.

Nel corso del controllo è stato denunciato un 26enne sorpreso a rubare alcuni effetti posti all’interno di un’autovettura in sosta ed un giovane egiziano trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato negli slip. Infine è stato sanzionato amministrativamente un 22enne sorpreso con sostanza stupefacente del tipo hashish e segnalato alla Prefettura.

Nel complesso i Carabinieri hanno identificato 26 persone di cui 11 stranieri ed eseguito controlli anche su 4 veicoli.