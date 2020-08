Sei cani sono stati salvati dai volontari della ProCiv Associazione Soccorso Giannino Caria Paracadutisti Onlus in un intervento in via Monte Nevoso, zona Colleverde di Guidonia.

“Siamo riusciti ad impedire che venisse distrutta dal fuoco una struttura che ospitava 6 cani.Li abbiamo portati in salvo tutti”.

“Un grande lavoro di squadra con tante altre squadre di volontariato e i Vigili del fuoco”.