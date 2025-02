Sei bellissimi e simpatici cocker cercano casa o almeno un'adozione a distanza • Terzo Binario News

Sono bellissimi e dolcissimi cocker arrivati al nostro rifugio in seguito ad un sequestro in un’abitazione privata. Sono di taglia media, buoni e adatti alla vita in appartamento GIULIO nato 20.4.2022

MARZIO nato 1.1.2021

REMO nato 30.4.2021

ROCCO nato 20.4.2022

FILIPPO nato 30.9.2021

BONIFACIO nato 7.10.2020





SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZAVenite a conoscerli , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it