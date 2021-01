Segue anziano poi lo picchia con calci e pugni - Terzo Binario News

Aveva messo a segno due rapine nell’ottobre scorso, a Tor Sapienza. In una di queste la vittima, una persona anziana, era stata seguita dall’aggressore fino all’androne del palazzo per poi esser aggredita con calci e pugni a causa dei quali era stata refertata con 30 giorni di prognosi.

Una capillare indagine – quella messa a punto dagli investigatori del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo – che ha permesso ai poliziotti, partendo dai piccoli particolari emersi dal racconto della vittima, di concentrarsi intorno ad un 32enne che nell’ottobre scorso si era reso protagonista di un singolare episodio per il quale era stato arrestato. Era stato sorpreso infatti mentre, con un passeggino, portava un grosso quantitativo di carne, asportato in precedenza da un frigorifero all’interno di un campo rom.

Da accertamenti successivi è emerso altresì che lo stesso aveva aggredito poco dopo esser rimesso in libertà, con lo stesso modus operandi delle due rapine di Tor Sapienza, due donne e che per le stesse era stato associato presso la casa di lavoro di Vasto. La forte coincidenza degli elementi raccolti nel corso delle indagini ed alcune immagini delle telecamere posizionate su strada hanno inchiodato lo straniero per il quale è stata chiesta ed ottenuta l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche per le due rapine di Tor Sapienza. Il provvedimento è stato notificato al 32enne nei giorni scorsi.