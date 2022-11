Secondo successo del Santa Marinella Basket • Terzo Binario News

Due su due. Seconda vittoria di fila per l’Asd Santa Marinella Basket che domenica sera davanti ad una bella cornice di pubblico ha superato per 57 a 27 la Pass Roma nella seconda giornata di andata del campionato di serie C.

Una vittoria arrivata grazie all’importante strappo dato dalle ragazze di coach Daniele Precetti nel primo tempo con un pressing portato alla perfezione che ha permesso così di recuperare palla e trovare punti importanti chiudendo i primi dieci minuti del match in vantaggio per 23 a 6.

Il resto della gara è stato poi abilmente amministrato dalle padrone di casa con coach Precetti grazie al vantaggio ha potuto anche dare minutaggio alle ragazze più giovani in squadra. Al rientro in campo dopo la pausa lunga il Santa Marinella ha chiuso la gara grazie al parziale di 14-5 che ha poi permesso di vivere con serenità il quarto tempo bloccando sul nascere gli ultimi tentativi di rientrare in partita della Pass Roma.

Parziali: 23-6; 8-6; 14-5; 12-10

Santa Marinella Basket: Celestini 5, Terenzi 3, Caccamo 13, Del Vecchio 5, Quaicoe 7, Passacantilli, Zampolini 3, Amalfitano 2, Bronzolino, Pagliocca 4, Maggi, Miranda 15. All. Precetti

IN FOTO FRANCESCA CACCAMO (SCATTO DI SIMONE CERVARELLI)