Seconde Case, la Tidei chiede alla giunta regionale di autorizzarne il ritorno - Terzo Binario News

“La Giunta regionale autorizzi la possibilità di ritornare nelle seconde case che si trovano nel territorio laziale”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Le seconde case sono diffusissime nel Lazio e un trasferimento in condizioni di totale sicurezza non costituisce nessun problema, anche alla luce degli spostamenti che sono permessi da oggi dentro la Regione per andare a trovare parenti e congiunti. In Sicilia chi vuole può già trasferirsi nelle seconde case estive. In Veneto ci si può recare per lavori di manutenzione.

Il Lazio segua questi esempi in modo che chi ha necessità possa recarsi da subito presso le seconde case sia per la manutenzione ma, sarebbe auspicabile, addirittura per trascorrerci tutto il tempo. In molti lavorano in smart working e con i bambini in casa il ritorno nelle seconde case sarebbe salutare. In questo momento pensare al benessere delle famiglie non è di certo superfluo. È un segnale di fiducia che va dato il prima possibile. Dopo più di cinquanta giorni di lockdown è necessario dare ai cittadini la possibilità di godere di nuovi spazi, ovviamente in totale sicurezza, per promuovere un benessere psico-fisico che è stato messo a dura prova dalla quarantena”, conclude Tidei.