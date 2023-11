Se toccano una, rispondiamo tutte: domani a Cerveteri flash mob contro la violenza sulle Donne • Terzo Binario News

Appuntamento alle ore 19:00 sulla scalinata di Piazza Santa Maria

“Se toccano una, rispondiamo tutte. Perché ci si possa fermare a 106. Non un numero qualsiasi, ma il numero delle donne uccise per mano dell’uomo solamente nel 2023. Un numero impressionante, che fa venire i brividi. Avete mai provato ad immaginare 106 Donne tutte insieme a quante sono? Tantissime, troppe, decisamente troppe. Domani, sabato 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, oltre alle numerose iniziative organizzate in Sala Ruspoli e presso l’Aula Consiliare del Granarone, abbiamo organizzato un flash-mob, un momento di silenzio e di riflessione, ma anche di rumore: un rumore che possa volare alto, per dire ancora una volta, con fermezza basta alla violenza contro le Donne!”.

Ad annunciare l’iniziativa è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza tutta al flash – mob in programma per le ore 19:00 sulla scalinata di Piazza Santa Maria.

“106 donne, come il numero delle Donne uccise, pensando a Giulia Cecchettin, solamente l’ultima donna a perdere la vita in questo 2023, l’ultima di un lungo elenco al quale sembra non esserci fine, una piaga sociale, culturale che macchia di sangue la nostra società – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – la cittadinanza tutta, uomini e donne, ragazzi e ragazze, persone di ogni età, sono chiamate ad esserci”.