“Se Dici Donna…dici Bellezza”, la mostra in rosa alla Garbatella • Terzo Binario News

Sedici artiste alla Galleria CosArte dal 4 al 10 marzo

L’Arte al femminile in Italia non viene mai sufficientemente sottolineata e valorizzata.

Per questo motivo Andrea Cerqua Editore della rivista Tracciati d’Arte ha fortemente voluto organizzare una mostra d’Arte in una nota galleria di Roma, la galleria CosArte in via Nicolò da Pistoia, zona Garbatella, in cui i linguaggi artistici di 16 donne si intrecciano e dialogano fra di loro.

La rivista Tracciati d’Arte distribuita gratuitamente sul territorio della provincia di Roma è molto attenta alla produzione artistica femminile ed ha dedicato più volte pubblicazioni in tal senso.

Le sedici artiste saranno insieme dal 4 al 10 marzo nella presentazione di Pittura, Scultura, Fotografia e Poesia. Le artiste in mostra sono: Angela Scaramuzzi, Anna Boschini, Anna Moreschini, Anna Stornaiuolo, Emanuela Sereni, Francesca Coccurello, Gaia Maria Galati, Giulia Mosca, Laura Laurini, Loredana Sala, Luciana Vicaretti, Lucia Gari, Oria, Nicoletta Badalan, Sayoko Ishiyama, Simonetta Sabatini. Questa mostra tutta al femminile è insomma un’occasione per le sedici artiste di comunicare il proprio “mondo” tramite varie forme d’Arte: la pittura, la scultura, la fotografia e la poesia.

Opere di grande suggestione dunque in cui emerge la grande forza e determinazione dell’emisfero femminile e dal quale si leva il monito di una nuova umanità proprio a partire dalla donna che “deve” ritrovare la sua centralità nella società troppo spesso in mano al sesso opposto. Donna quindi che si propone alle porte del terzo millennio come guida per una rinascita umana ed esistenziale in quanto generatrice di vita e protettrice della stessa.