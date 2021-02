Sd Santa Marinella: "Nulla di personale verso Minghella, solo un problema politico" - Terzo Binario News

“Siamo costretti a ritornare ancora una volta sulla questione Minghella, contro la nostra volontà, ma dobbiamo farlo per chiarire ulteriormente aspetti sui quali ci siamo già espressi e che evidentemente non si vuole o si fa finta di non capire.

Non abbiamo nulla di personale con l’Assessore alle Attività Produttive, ma solo un problema politico, che parte da lontano. E’ stato rappresentante della precedente Amministrazione di centro destra, in cui è stato delegato al bilancio, che ha portato il Comune al collasso finanziario senza mai fare autocritica o assumersene la responsabilità diretta.

Si è candidato a Sindaco con Forza Italia (“cambio passo”) da qualcuno ribattezzato in (“cambio pasto”), non è stato accettato, e per garantirsi una poltrona sicura si è accordato con Tidei (col quale fino al giorno prima si è scontrato duramente sulla stampa), senza neanche misurarsi con l’elettorato. Può essere considerato normale tutto questo? Per Sinistra Democratica no, e l’abbiamo detto e scritto, non oggi, ma un mese dopo le elezioni, esattamente nel luglio 2018. Abbiamo ancora l’articolo, se dovesse servire.

Inizialmente anche il PD protestò, salvo poi accodarsi al silenzio generale. Quindi, non solo Minghella è entrato in casa d’altri, ma ne è diventato il tutto fare, sempre protetto dal Sindaco, (chissà perché). E non certo per quello che il suo assessorato ha prodotto, (ci risulta solo lo spostamento del mercato dalla zona centrale, provocando fra l’altro, molto malcontento tra i cittadini), ma per il tempo pieno che dedica al Comune, invadendo ogni settore, avendo la fortuna di svolgere un lavoro (quale esattamente, visto che molti se lo chiedono?) che, evidentemente, gli consente di poterlo fare. E tutto questo, per il bene della città? Quella città che prima ha portato al dissesto? Non lo crediamo, di certo. C’è anche, al contrario chi, non può permettersi un lavoro libero da svolgere anche solo per via telefonica, ma deve timbrare un cartellino ed assicurare la propria presenza sul posto di lavoro per 8 ore al giorno, riuscendo ugualmente a partecipare a quasi tutte le riunioni di Giunta, mancando solamente a quelle di maggioranza (ma non sempre) che venivano convocate sistematicamente in coincidenza con l’orario di servizio. Fa sorridere il fatto che Minghella cerchi sostegno in 5 Consiglieri e 2 Assessori. E gli altri? Sono forse in disaccordo? Probabilmente sì, perché la sua presenza ha creato una forte divisione nella maggioranza, e non da oggi. Ci aspettiamo che ora intervenga il Sindaco a rimettere tutti in riga, e a far apparire una compattezza che è solo di facciata. E ci dispiace che in una condizione di silenzio colpevole, anzi di aperto asservimento, ci sia anche il PD che fu, a suo tempo, il principale oppositore dell’ingresso di Minghella in maggioranza. Ma erano altri tempi, la coerenza e l’etica politica fanno presto ad essere spazzate via”.

IL Coordinamento di Sinistra Democratica