Scuole di Fiumicino, commissione itinerante il 3 febbraio - Terzo Binario News

“Il lavoro congiunto delle commissioni Lavori Pubblici e Scuola continua incessante sugli edifici del territorio. Mercoledì 3 febbraio saremo impegnati in una importante Commissione itinerante che dalle Scuole Coni Zugna e Lido Faro di Isola Sacra ci porterà fino ad Aranova per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle zone ombreggiate nei giardini delle scuole”. Lo dichiarano i Presidente delle Commissioni Lavori Pubblici Paola Meloni e Scuola Ciro Sannino.

“Si tratta di aree polifunzionali – spiega Meloni – dotate di copertura in legno e pavimentazione in gomma colata antitrauma che permetteranno ai ragazzi delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, di fruire in maniera sicura e funzionale degli spazi esterni e che si inseriscono in un progetto di restyling che ha interessato e sta interessando l’intero Comune”.

“È fondamentale – aggiunge Sannino – che i ragazzi, in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando, possano avere a disposizione spazi sicuri esterni in cui alternare la presenza in aula e che permettano nei giorni più caldi di sfruttare al meglio l’opportunità di stare all’aperto per fare attività fisica o sviluppare progetti didattici”.

“I lavori in oggetto – aggiungono i Presidenti – vanno a sommarsi a tutti gli interventi di cui sono state protagoniste le nostre scuole, i cui spazi esterni sono stati riadeguati e resi fruibili in sicurezza, rendendo disponibili anche aree non utilizzate in precedenza come accaduto anche nelle scuole di Fregene e Maccarese e in molti altri istituti del territorio”.

“Aranova in particolare, oltre alla zona ombreggiata, è stata oggetto di una completa sostituzione di tutti gli infissi – prosegue Meloni – valutata e decisa in occasione di una precedente Commissione congiunta che ne aveva evidenziato l’opportunità, intervento votato in aula e di cui mercoledì valuteremo l’efficienza. I nuovi infissi a sette camere e antirumore sono inoltre elemento fondamentale nel progetto di efficientamento energetico che interesserà tutte le nostre scuole e che rappresenta un elemento di grande innovazione e modernizzazione in ottica “green” degli edifici scolastici del Comune di Fiumicino”.

“Come Presidenti – conclude Sannino – siamo molto soddisfatti del lavoro svolto insieme in questi due anni e mezzo e dell’attenzione puntuale con cui il Sindaco e gli assessori competenti Angelo Caroccia e Paolo Calicchio hanno dato seguito alle esigenze della parte più strategica della nostra società: i bambini e i ragazzi. Un impegno congiunto e collaborativo destinato a continuare con grande entusiasmo per tutto il mandato”.