Scuolambiente, il volontariato come lo vedono gli studenti della "Corrado Melone" di Ladispoli • Terzo Binario News

Qui di seguito due contributi degli studenti della scuola Corrado Melone di Ladispoli sulle loro esperienze nelle iniziative sul Volontariato di Scuolambiente.

“Prepariamo il Futuro”

Cosa è il volontariato? Il volontariato è un’attività svolta a beneficio della comunità che può essere operata da una o più persone gratuitamente e che può aiutare persone, animali e l’intero territorio. La nostra Classe, la 2B secondaria dell’Istituto “Corrado Melone”, quest’anno ha aderito al Progetto di Scuolambiente “Prepariamo il Futuro” proprio su questo tema.

NELL’INCONTRO AVVENUTO NELLA SALA TEATRO DELLA NOSTRA Scuola il 30 Novembre scorso, abbiamo anche imparato i sette benefici che nascono dall’aiutare gli altri.

I GIOVANI NEL VOLONTARIATO

️ in base ai dati più recenti, la classe di età giovanile 18/19 anni è quella che più spesso svolge maggiori attività nel volontariato ,️ nel 1998 un gruppo di piccoli amanti della natura crearono il “Forum giovani “ ️il Forum fa parte dell’Associazione Scuolambiente ed è composta da ragazzi e ragazze come noi

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

La relatrice Giulia Gherardi ci ha illustrato con delle slide tutte le associazioni e le Attività che operano sul nostro territorio come Caritas, Banco Alimentare e Banco Farmaceutico, Avo, Gruppo Archeologico Romano, Scuolambiente e l’Associazione “Dammi la zampa” che si occupa dei nostri amici animali.

Classe 2B secondaria I.C. “Corrado Melone”

Il volontariato

Il giorno 5 dicembre la mia classe, la 3° C, e le classi 1° e 2° B della Corrado Melone di Ladispoli, hanno seguito il convegno intitolato “Giornata internazionale del volontariato” che si è tenuto presso il palazzo comunale del Granarone a Cerveteri. L’incontro era rivolto soprattutto a noi giovani ed era presentato da Maria Beatrice Cantieri di Scuolambiente. Alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti di varie associazioni di volontariato presenti sul territorio. Ma prima di tutto, che cos’è il volontariato? Il volontariato è principalmente una forma di aiuto rivolto a persone, animali, ambienti, strutture storiche, etc. Tra le diverse associazioni che sono intervenute in particolare ricordo l’Avo (Associazione volontari ospedalieri) di Cerveteri e di Ladispoli, un’associazione che serve per aiutare le persone fragili come gli anziani, le persone con difficoltà motorie e psicologiche; fanno anche delle visite a domicilio aiutando queste persone quotidianamente senza però mettere in atto interventi di natura sanitaria. C’è poi il GAR (Gruppo archeologico romano) che attiva interventi per tenere in vita i siti archeologici, per esempio pulendo quelle zone, sistemando cose che non vanno che potrebbero rovinare quei luoghi di grande valore storico.

Sul territorio agisce anche l’associazione Libera che lotta contro le mafie ed aiuta le persone in pericolo. Mi ha poi colpito Dammi la zampa che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà, per esempio pubblicando video sui social che spiegano come occuparsi di un cucciolo di gatto o di cane oppure vendendo cibo e, con i soldi raccolti, prendendo e aiutando questi poveri animali. Infine ricordo Scuolambiente che tutela l’ambiente e opera anche nel settore della solidarietà attraverso campagne di sensibilizzazione, iniziative di educazione ambientale con scuole e cittadini, realizzando progetti in collaborazione con istituzioni, enti e altre realtà locali.

Molte altre associazioni svolgono importanti attività di volontariato sul territorio e tutti i relatori che sono intervenuti ci hanno detto che noi giovani siamo molto importanti e che possiamo aiutare anche facendo piccole cose perché solo lavorando tutti insieme possiamo creare un mondo migliore.

Milena Barbuta, 3° C