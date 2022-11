Scuolambiente: "Grande successo la Festa dell’Albero sotto la Grande Quercia di Cerveteri" • Terzo Binario News

Una bella giornata di festa per celebrare La Grande Quercia di Cerveteri che compie un anno dal suo riconoscimento come Albero Monumentale di Cerveteri, organizzata da Scuolambiente.

Ad aprire la manifestazione che ha visto alternarsi una serie di studenti accompagnati dai loro docenti, sono stati i piccoli della Scuola per l’Infanzia Montessori e di Via Consalvi ambedue facenti parte dell’IC Giovanni Cena.

A seguire sono arrivati due classi delle terze medie sempre dell’IC Cena che nello scorso anno scolastico hanno lavorato con entusiasmo al progetto “Tutti Matti per la Grande Quercia”, supportati dalle loro docenti De Santis e Gianna e hanno passato idealmente il testimone alle due classi della prima media dell’IC Salvo D’Acquisto che quest’anno porteranno avanti il progetto grazie all’impegno della professoressa Ventura e dal professor Donati.

La manifestazione, che si inserisce nella settimana dedicata alla Festa dell’Albero che ha coinvolto moltissimi Istituti di Cerveteri, è stata possibile grazie all’organizzazione e all’accoglienza di Scuolambiente con i suoi volontari. “Voglio ringraziare per la disponibilità i volontari di Scuolambiente Leda, Rosaria, Sara e Settimo, mentre per Salviamo il Paesaggio la preziosa collaborazione di Rosario Sasso e Walter Muollo” ha dichiarato la Presidente Maria Beatrice Cantieri. Alla Manifestazione hanno presenziato numerosi componenti dell’Amministrazione Comunale in primis il Sindaco Elena Gubetti poi l’Assessore all’Ambiente Francesca Appetiti, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini e la Consigliera Anna Mastrandrea. L’aspetto tecnico scientifico è stato seguito con professionalità e competenza da Daniele Brugiotti della Cooperativa ArboVerde che da molti anni collabora come esperto con Scuolambiente al progetto dell’Albero Monumentale della Grande Quercia e a tutti i progetti che afferiscono al patrimonio arboricolo. “Ringraziamo inoltre gli esperti e gli agronomi della Multiservizi per l’assistenza prestata per tutta la settimana, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, il Servizio Scuolabus e la responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune di Cerveteri Laura Befera, sempre attenta e disponibile.” Conclude la Presidente Cantieri.