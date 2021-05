Scuolambiente e l’Istituto Comprensivo Don Milani… insieme per il Bosco di Valcanneto - Terzo Binario News

Insieme per il Bosco di Valcanneto!

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Scuolambiente ha incontrato la classe 2T secondaria dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Valcanneto per concludere il progetto “Conosciamo il nostro Bosco” iniziato nel 2019 e sospeso a causa della pandemia.

Anche questa mattina i ragazzi e le loro insegnanti, con l’attenta vigilanza della Protezione Civile di Cerveteri, hanno effettuato una “passeggiata ecologica” nel Bosco di Valcanneto per approfondire la conoscenza di questo prezioso ecosistema, sia negli aspetti storici che floristici e faunistici. A conclusione del percorso la presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri, e i volontari

Leda Bressanello e Stefano Martinangeli hanno dato appuntamento alla classe a settembre per riprendere le attività che riguarderanno il ripristino e l’arricchimento con elaborati dei ragazzi dell’area di bosco annessa all’Istituto Don Milani e chiamata “Aula Verde” che da anni è un vero laboratorio all’aperto in cui si svolgono attività di osservazione e studio dell’ambiente.

Con questi propositi ci si augura quindi di poter riprendere in pieno le attività di Scuolambiente che quanto prima invierà alle scuole del territorio i progetti per il prossimo anno scolastico.

Intanto…buona estate a tutti. SCUOLAMBIENTE