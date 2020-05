ScuolAmbiente chiede di mettere in sicurezza la palude di Torre Flavia - Terzo Binario News

“Già il 20 febbraio, nell’area protetta di Torre Flavia Nord, era stata segnalata alle autorità competenti, la situazione della zona corrispondente all’ex stabilimento Zelio, in cui i resti della demolizione del manufatto abusivo rendevano poco agevole e pericolosa la fruizione di tale zona. La segnalazione, infatti, era stata inviata con posta certificata all’Arsial Regione Lazio, all’ente gestore Città Metropolitana e per conoscenza al Comune di Cerveteri.

A tutt’oggi, si è potuto constatare , a seguito di un sopralluogo da noi effettuato, che nulla è stato fatto di quanto richiesto, probabilmente anche a causa dell’interruzione delle attività di questo periodo. Pertanto, ci si augura che con la ripresa delle attività e con l’avvicinarsi della stagione estiva le istituzioni tornino ad occuparsi dell’area, mettendo in sicurezza quelle parti che ancora non lo sono, al fine di consentirne la fruizione tranquilla e piacevole a quanti la visiteranno.

Diversi dati positivi, invece, sono emersi dalla perlustrazione effettuata: il constatare che la coppia di fratino che aveva nidificato sulle dune antistanti tale zona, si sono ritirati, opportunamente , nel vecchio sentiero di accesso alle dune, ormai chiuso da tempo; l’osservare che le venti tamerici donate, in parte dalla Nautica Campodimare e in parte dallo Stabilimento Vannoli , e, piantate in corrispondenza della recinzione, nello scorso autunno dai volontari delle diverse associazioni, coordinate da Scuolambiente, hanno attecchito e stanno crescendo.

In questo periodo di inattività umana la natura ha continuato il suo ciclo vitale e ora nell’area, oltre alle tamerici, anche le dune sabbiose si stanno riformando e ripopolando delle piante tipiche del territorio.

Scuolambiente è pronta a ripartire appena possibile, con iniziative grazie alla collaborazione con i volontari amici di Torre Flavia Nord e le associazioni gemelline, e, per il prossimo anno scolastico, con le diverse attività delle scuole che tanto hanno contribuito alla rinascita di quest’area che per troppo tempo aveva subito l’abbandono e l’incuria. Scuolambiente, inoltre, ha anche dedicato la sua pagina Facebook Scuola in forma al progetto “UN’Aula VerdeBlu Torre Flavia Nord” https://www.facebook.com/Scuola-In-Forma-337518030043935/

ScuolAmbiente