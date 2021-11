Scuolambiente Cerveteri, “la Marcia degli Alberi” arriva a Valcanneto - Terzo Binario News

“Gli alberi marciano con i bambini” è questo lo slogan coniato da Salviamo il paesaggio litorale Roma nord e Scuolambiente per la prima marcia degli alberi a Valcanneto.

In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia, infatti, Scuolambiente ha organizzato, come ogni anno, tre giorni di manifestazione per l’adozione dell’area di Largo Giordano, coinvolgendo anche gli amici di Salviamo il paesaggio litorale Roma nord .

I bambini e i ragazzi del Comprensivo Don Milani Valcanneto– I Terzi, partendo dal plesso di Valcanneto, marceranno portando un alberello in spalla con zaini vuoti , e, passando per Via Sgambati, per la fine di Via Boito, arriveranno a Largo Giordano, dove verranno piantumati gli alberi. Le piante di tipica macchia mediterranea, donate da Salviamo il paesaggio litorale Roma Nord , dai Carabinieri Forestali e dalla Multiservizi -Cerite, verranno messe a dimora nell’area verde di largo Giordano, adiacente al Parco giochi dei bambini e prospiciente il Centro anziani Valcanneto , quale messaggio ideale di collegamento intergenerazionale fra nonni e nipotini.

L’area verde interessata da questa iniziativa, che è supportata anche da una squadra operai della Multiservizi – Cerite, sarà a tutti gli effetti “adottata” dai ragazzi dell’istituto comprensivo Don Milani, che avranno la cura futura di questi alberi. Al termine di ogni mattinata avverrà la premiazione, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Elena Gubetti del comune di Cerveteri e del Dirigente scolastico Prof. Riccardo Agresti, con la consegna degli attestati “targati”anche Regione Lazio e Comune di Cerveteri che, approvando l’iniziativa, hanno concesso il loro appoggio e patrocinio.

“L’organizzazione di tutta la manifestazione che ci vedrà impegnati il 19 e il 22 e il 23 novembre, coinvolgendo a turno tutti i plessi di classi Primaria e Secondaria, è stata possibile grazie alla esperta collaborazione dell’amico Rosario Sasso di Salviamo il Paesaggio e al coordinamento delle insegnanti dei plessi di Valcanneto e Borgo San Martino, referenti per questo evento” spiega la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “Mentre, nell’ambito della settimana della Festa dell’albero, per le sezioni della scuola dell’infanzia di Valcanneto, di Ceri e di Borgo San Martino sono previsti alcuni laboratori in classe per Adotta e Cresci una Quercia, sempre con la preziosa collaborazione di Salviamo il paesaggio litorale Roma Nord nella persona di Rosario Sasso” Questa bellissima Marcia degli Alberi , vedrà anche il supporto del Comitato di zona Valcanneto e del Centro anziani Valcanneto , che si sono prestati ad essere preziosi vigilanti nello scortare i nostri piccoli fitofori, i bambini portatori di piante. “Dobbiamo anche dire grazie alla preziosa collaborazione e assistenza della Polizia Locale, del Gruppo comunale di Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana comitato locale, della Multiservizi e dei Carabinieri Forestali” conclude la Presidente Cantieri.

“Gli alberi marciano con i bambini”….. è questo il nostro auspicio per tutti i bambini nel mondo!”

Scuolambiente