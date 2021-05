Scuolabus e centri estivi a Ladispoli: via a iscrizioni e accreditamento - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che dal primo giugno sono aperte le iscrizioni al servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022.

Le domande per il rinnovo, a cui dovrà essere allegata la tessera scuolabus 2020-2021, dovranno essere presentare entro il 30 giugno.

Le domande per le nuove iscrizioni (materna, elementare e passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare) dovranno essere presentate dal 1 luglio al 31 luglio. La priorità sui posti disponibili verrà stabilita in base alla data di presentazione delle domande.

Alle domande dovrà essere allegato il modello Isee, in caso contrario verrà applicata la tariffa più alta. Lo Sportello Scuolabus si trova in piazza Falcone ed è aperto al pubblico il martedì dalle ore 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 alle 17:30 e il giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 17:30.

CENTRI ESTIVI, PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO

L’ Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato l’avviso per l ‘accreditamento di Centri estivi per minori dai 3 ai 14 anni di età, per l’anno 2021. Obiettivo del servizio è fornire in sicurezza un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e ragazzi in età scolare, educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali e integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione.

Possono presentare progetti le associazioni culturali, sportive dilettantistiche o società sportive, le società che non perseguono fini di lucro e le associazioni di promozione sociale, regolarmente costituite e in possesso dei seguenti requisiti: essere in regola e possedere le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività; essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la Pubblica amministrazione secondo la normativa vigente, non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto e posizioni debitorie nei confronti dell’Ente; avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ricreativo; di organizzare i Centri nel territorio del Comune di Ladispoli.

Le domande di accreditamento dovranno pervenire entro il 15 giugno tramite: PEC all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it riportando la dicitura “Istanza di accreditamento centri estivi Comune di Ladispoli”.

Per tutte le informazioni https://www.comunediladispoli.it/centri-estivi-pubblicato-lavviso-per-laccreditamento/notizia