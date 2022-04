Scuola, "Una vita da social": aderisce pure il "Di Vittorio" di Ladispoli - Terzo Binario News

La campagna della Polizia postale farà tappa al Castello di Santa Severa il 27 aprile

“Una vita da social”: è la campagna itinerante di sensibilizzazione della Polizia Postale, giunta alla IX edizione, finalizzata all’informazione e alla formazione dei giovani sull’uso consapevole di Internet.

Un Tir multimediale attrezzato con varie postazioni informatiche sta facendo tappa in diverse città italiane per coinvolgere il maggior numero possibile di studenti in un percorso mirante all’acquisizione di una piena e solida “cittadinanza digitale”. Un’iniziativa che ha raccolto uno straordinario consenso negli anni precedenti e che vede la collaborazione del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”.

La Polizia Postale scende in campo per responsabilizzare i giovani e insegnare a prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online e fare in modo che il crescente fenomeno del cyberbullismo, e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime.

Anche l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, nell’ambito dell’insegnamento della disciplina di Educazione civica, aderisce al progetto. L’evento si svolgerà mercoledì 27 Aprile 2022 presso il Castello di Santa Severa. “Nel nostro Istituto puntiamo da sempreapromuovere iniziative indispensabili all’acquisizione di una cittadinanza pienamente attiva e consapevole” – ha affermato la Prof.ssaRosa Torino, Responsabile di Sede dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – Ringraziamo dunque, in modo particolare, la Polizia Postale che anche quest’anno sostiene le scuole nella loro azione educativa”.