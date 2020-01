Scuola Selva Candida al freddo, "caldaia ripartita. Difficoltà per le famiglie" - Terzo Binario News

“Abbiamo contattato la scuola e ci hanno comunicato che i tecnici sono riusciti a far ripartire la caldaia, pur rimanendo in attesa di sostituire quel pezzo guasto che ieri sembrava essere imprescindibile…ci chiediamo del perché nella giornata di ieri, questa riparazione non poteva esser fatta”. Così Luciano Bravi, in rappresentanza del Comitato Genitori Scuola Selva Candida.

“Rimane il fatto che quest’improvviso problema ha generato delle notevoli difficoltà ai genitori che sono stati costretti a modificare in fretta, la propria organizzazione familiare”.

“I bambini presenti oggi a scuola sono poco più di 50, su circa 300, e comunque per le prime due ore avranno sicuramente sofferto il freddo in una scuola senza riscaldamento, oltre che sapere che dovranno uscire alle 14.”

“Dire che ci auguriamo che non succederà più, oramai non basta, proveremo per i prossimi anni a sollecitare noi un intervento preventivo di verifica del funzionamento di questa caldaia in occasione di chiusure prolungate del plesso”.