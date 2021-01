Scuola: protesta degli studenti a Tor Carbone - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Da una settimana a questa parte, gli studenti stanno manifestando fuori le scuole di Roma. Questa mattina si è tenuta fuori la scuola di Tor Carbone sede di Elsa Morante, organizzata dai Rappresentanti D’Istituto.

La scuola viene continuamente maltrattata è lasciata a se stessa, gli studenti sono stufi, ha affermato Francesco Bucci, organizzatore dell’evento ed Esponente di Fratelli d’Italia. La manifestazione si è svolta all’ingresso del nostro istituto, i ragazzi oltre ad esporre il loro dissenso al megafono, hanno anche intonato dei cori contro la gestione Conte-Azzolina, chiedendo le dimissioni immediata e il voto subito. La protesta è stata appoggiata e sostenuta anche dagli esponenti di Gioventù nazionale radicato nel X Municipio con il Presidente Mattia Rocco e Lorenzo Rendesi.

Durante la protesta è stato toccato anche il tasto dell’esame di maturità, che a pochi mesi dall’inizio ancora gli studenti non sanno cosa fare, non riuscendosi a preparare a sufficienza. “Non ci Fermeremo mai e non ci arrenderemo mai, non sarà un assenza o un brutto voto ad intimorirci”, hanno dichiarato durante la protesta