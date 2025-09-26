Scuola per tutti, a Civitavecchia al via i corsi per adulti e per stranieri • Terzo Binario News

La scuola statale per adulti di Civitavecchia organizza anche quest’anno i seguenti corsi:

– italiano per stranieri: livello iniziale, e livello A2 (valido anche per ottenere la Carta di soggiorno)

– licenza media per adulti, che dura un anno (titolo di Stato pari al B1, utile per richiedere la cittadinanza)

– biennio di scuola superiore (ridotto anche a un anno, se si possono riconoscere crediti); dopo di esso si può continuare all’alberghiero o al professionale

– corsi di inglese e informatica, su diversi livelli, anche per principianti assoluti; costi molto convenienti

TUTTI I CORSI SCOLASTICI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI (trattandosi di scuola statale), e verranno forniti libri e materiali di studio; per i corsi di inglese e informatica si richiede una quota molto conveniente.

Ci si può iscrivere dopo aver compiuto i 16 anni di età. Per informazioni: tel 0766-031868 (preferibilmente il pomeriggio). Ci si può iscrivere venendo a scuola il pomeriggio, oppure tramite questo linK:

https://www.cpiafotiviterbo.edu.it/iscrizioni-online

La scuola è presso il plessio della media Flavioni, Via Barbaranelli 3 (Strada Mediana), Civitavecchia