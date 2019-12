Scuola: nuovi corsi, anche per adulti, negli istituti del Litorale - Terzo Binario News

“La Giunta regionale ha approvato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2020/2021. Si tratta di una pianificazione altamente innovativa che punta, quest’anno, a rafforzare l’offerta formativa in tutte le province del Lazio, con una particolare attenzione agli sbocchi professionali. Sono, infatti, stati introdotti nuovi indirizzi di studio in aree e settori dove le aziende richiedono più manodopera, come ad esempio l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni o Enogastronomia e ospitalità alberghiera. Tali novità non riguardano solo i ragazzi ma anche gli adulti che, nel II ciclo a loro dedicato, potranno trovare sempre più percorsi di studio maggiormente spendibili sul mercato del lavoro. Nel Piano, inoltre, si ribadisce l’impegno a continuare a ricorrere allo strumento della concertazione tra le parti per mettere in evidenza le esigenze dei vari Istituti e territori e elaborare le soluzioni più adeguate. Il Piano è frutto proprio di questa concertazione”.

Cosi in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio.

Molteplici le novità che riguardano Roma e la sua Provincia. Per gli adulti sono stati introdotti diversi corsi nell’ambito dell’Enogastronomia, Agroalimentare e dell’ospitalità alberghiera, in particolare al Sereni di Roma, al Tognazzi di Velletri, al Colonna Gatti di Anzio e presso le sezioni carcerarie di Rebibbia e Velletri. Al Cannizzaro di Colleferro, sempre gli adulti, potranno seguire il percorso di Chimica, materiali e biotecnologie. Indirizzi in Finanza e marketing sono attivati al Di Vittorio di Ladispoli e allo Stendhal di Civitavecchia. Al Silvestri di Roma sono stati attivati gli indirizzi Costruzioni, ambiente, territorio ed Elettrotecnica. Liceo artistico per gli adulti, infine, al De Chirico di Roma.

A Roma e provincia si amplia anche l’offerta formativa rivolta ai giovani studenti. Da segnalare i percorsi in Audiovisivo al Romana di Ciampino; gestione delle acque e risanamento ambientale all’Ambrosoli di Roma; Prodotti dolciari artigianali e industriali al Baffi di Fiumicino; Relazioni internazionali al Colombo di Roma, al Pertini di Genzano e al Mattei di Cerveteri. A Palestrina nasce il Liceo Linguistico; a Casal Lumbroso lo Sportivo, a Guidonia il Musicale e al Pascal di Roma è attivato l’Economico-sociale. Completano le novità che riguardano l’area metropolitana capitolina, l’attivazione dei percorsi in Sistemi informativi all’Istituto omnicomprensivo di Monterotondo e l’attivazione della sezione ospedaliera dell’istituto Colonna presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

Infine – conclude l’assessore Di Berardino – sono due le novità che riguardano la provincia di Viterbo. Al Da Vinci di Acquapendente nasce il Liceo delle Scienze umane e all’omnicomprensivo di Orte viene attivato il percorso Logistica”.