Scuola infanzia, a Civitavecchia ampliato l'orario alla "I bambini di Beslan" • Terzo Binario News

«Le famiglie sono le fondamenta di ogni comunità, la cellula essenziale, il nucleo sul quale ogni società può edificarsi e svilupparsi. L’attenzione alle esigenze delle famiglie è prioritaria, per la nostra Amministrazione e per questo, oltre alle grandi politiche da decidere a livello nazionale, siamo convinti che anche nei territori si possa operare per il sostegno alle famiglie, anche nel quotidiano».

Così l’assessore Simona Galizia ha spiegato l’ampliamento dell’orario scolastico della scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan”.

A partire da oggi, infatti – come informano dall’Ufficio Cultura e Istruzione del Comune di Civitavecchia – verrà potenziata l’offerta formativa per gli alunni anticipando l’ingresso alle ore 7:30 e posticipando l’uscita: quella delle sezioni a tempo ridotto alle 13:30 e quella delle sezioni a tempo pieno alle 16. «Questa decisione, peraltro» ha concluso l’assessore Galizia, «darà maggior agio ai familiari che devono recarsi ai posti di lavoro».