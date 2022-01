Scuola in Europa, gli studenti del liceo "Cardarelli" di Tarquinia partecipano on line al progetto sul pensiero critico - Terzo Binario News

Dal 17 al 21 gennaio 2022, si è svolta a Prilep, Macedonia, la terza blended mobility del progetto europeo KA2 “Critical Thinking, Communicational and Social Skills Development”, che ha come fine ultimo quello di aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero critico, a far emergere valori come il rispetto reciproco e la tolleranza, ad apprendere ed accettare le differenze interculturali.

I docenti dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia: Valeria Cogo, Antonella Cesana, Milena Ferru e Daniele Scalet, con una delegazione di sei alunni Chiara Fattori (3ACL), Antonietta Cillo (3ACL), Domitilla Daveri (4ACL), Noemi Timperi (4ACL), Edoardo Scassillo (4AT), Matilde Renzi (3ACL), hanno partecipato alla mobilità in modalità virtuale a causa della situazione pandemica.

Argomento di questo terzo incontro: La discriminazione in tutte le sue forme: razza, religione, credo, disabilità, età, orientamento sessuale, origine etnica.

Gli studenti di ciascun paese hanno presentato e discusso insieme, in lingua inglese, i lavori realizzati su questo importante tema, si sono poi confrontati fra di loro e hanno espresso il loro personale parere a riguardo.

La prossima mobilità si svolgerà in Romania, dal 28 febbraio al 6 marzo 2022. L’argomento che i ragazzi coinvolti dovranno discutere sarà: “Solidarietà ed impegno civico”.