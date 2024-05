Scuola e musica, al liceo "Galilei" di Civitavecchia c'è il 12^ Concorso "Note sul mare" • Terzo Binario News

Torna per la dodicesima volta il Concorso Internazionale Note sul Mare, un appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale del litorale romano. L’edizione “Civitavecchia Estate” di quest’anno, in corso dal 10 al 13 giugno presso il Musicale del Liceo Galilei, vedrà la partecipazione di giovani talenti provenienti da scuole di musica, bande e associazioni culturali di tutto il territorio.

Un connubio di passione e talento

Nato dalla collaborazione tra l’Associazione Arte del Suonare, presieduta da Maria Luisa Neri, il Liceo Musicale Galilei e l’I.C. Via XVI Settembre, il concorso rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani musicisti. I protagonisti di questa edizione saranno ancora una volta gli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. Via XVI Settembre e i giovani talenti del Liceo Galilei, che si esibiranno in diverse categorie strumentali e vocali.

Un’esperienza formativa unica

Il Liceo Musicale Galilei offre una didattica di eccellenza, che prepara i giovani ad affrontare un percorso universitario di qualsiasi tipo, oltre che a intraprendere una carriera da musicisti professionisti. Oltre allo studio di due strumenti e alla pratica della musica d’insieme, gli studenti approfondiscono l’analisi musicale, si cimentano nella composizione e acquisiscono conoscenze di storia della musica. Un percorso formativo completo che mira a sviluppare non solo le competenze musicali, ma anche la creatività e le capacità espressive.

Un’edizione ricca di novità

La terza edizione estiva di Note sul Mare si avvale della collaborazione di prestigiosi conservatori e dipartimenti musicali universitari. Il Liceo Galilei, partner ufficiale del concorso, mette a disposizione le sue strutture e la professionalità dei suoi docenti per garantire il successo dell’evento.

Un invito a tutti gli appassionati di musica

La Dirigente scolastica, Loredana Saetta rivolge un invito a tutti gli appassionati di musica: “L’edizione 2024 del Concorso Internazionale Note sul Mare si preannuncia ricca di musica, emozioni e spunti di riflessione. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di musica, che potranno ammirare il talento dei giovani musicisti e immergersi nell’atmosfera suggestiva del Musicale del Liceo Galilei. Pertanto, fino al 13 giugno, preparatevi all’ascolto e alle emozioni. La musica è un linguaggio universale che unisce e appassiona. Vi aspettiamo al Concorso Internazionale Note sul Mare per vivere insieme un’esperienza indimenticabile”.