Scuola Don Milani, Gubetti: “Dalla Asl semplici prescrizioni che abbiamo assolto, avesse ragione l’opposizione il plesso sarebbe stato chiuso” • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti replica alle accuse dei Consiglieri comunali di opposizione

Relativamente alla nota firmata dai Consiglieri di opposizione relativamente il sopralluogo della Asl presso la scuola Don Milani di Valcanneto, al fine di ristabilire la verità dei fatti ritengo necessario fare alcuni chiarimenti. Purtroppo, ancora una volta, non avendo ulteriori argomenti validi di cui parlare, preferiscono colorire ed ingigantire situazioni che non corrispondono alla realtà, destando solamente preoccupazione e allarme nelle famiglie.

Lo scorso 18 settembre, proprio nel giorno della riapertura delle scuole, la Asl Roma 4 ha ricevuto un esposto relativo alcune carenze dell’istituto. Appena quattro giorni dopo, si è svolto un sopralluogo congiunto, al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale, anche il nostro Ufficio Manutentivo e Ambiente, la Polizia Locale e l’Assessore all’Edilizia Scolastica Matteo Luchetti.

Per smentire totalmente quanto detto dall’opposizione è necessario evidenziare un punto: nessun problema grave all’interno della scuola. La Asl infatti, ha fatto solamente delle prescrizioni a cui l’Ente è tenuto ad assolvere. Avessero riscontrato carenze che avrebbero minato la sicurezza di studenti e personale dipendente, avrebbero immediatamente chiuso la scuola. Cosa che non è avvenuta. Infatti, le lezioni si stanno svolgendo in totale sicurezza e tranquillità.

Insomma, tutte questioni risolvibili attraverso semplici interventi di manutenzione ordinaria che la Asl ci ha prontamente prescritto e per i quali l’Ufficio ha immediatamente predisposto gli atti necessari al loro adempimento, tanto è vero che la quasi totalità degli interventi sono stati effettuati.

Respingiamo dunque al mittente le accuse dell’opposizione di menefreghismo, incapacità o di non rispetto nei confronti del mondo della scuola. Come già detto, eventuali gravi mancanze sarebbero state sanzionate con la chiusura del plesso e non con delle semplici prescrizioni di manutenzione come realmente avvenuto.

Mi sento dunque di rassicurare genitori e personale scolastico: il Don Milani di Valcanneto così come tutti gli altri plessi scolastici del territorio sono sicuri e perfettamente agibili. All’opposizione, l’appello a fare meno allarmismo per pura propaganda politica, nel rispetto dei ragazzi e del lavoro degli uffici comunali.

Citata nell’articolo dell’opposizione consiliare, a replicare è anche Laura Mundula, Consigliera comunale, che dichiara: “Ci troviamo di fronte ad un’opposizione solita fare domande senza neanche attendere o ascoltare le risposte durante i Consigli comunali. Esempio più lampante quello accaduto nel corso dell’ultima seduta: avessero letto con attenzione la scheda tecnica relativa i 100mila euro di manutenzioni, avrebbero visto che queste riguardavano tutti i plessi scolastici, non soltanto la Don Milani. Ma a questo punto è evidente che non è loro interesse sapere le cose: il loro obiettivo è soltanto quello di dare informazioni non corrette e allarmistiche alla cittadinanza”