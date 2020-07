Scuola di ladre nel centro storico: adulta e due bambine in azione - Terzo Binario News

Arrestata la 53enne, le minori affidate a una casa famiglia

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno bloccato tre ladre, domiciliate in via di Salone, rispettivamente di 53, 12 e 10 anni. L’adulta, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per tentato furto aggravato e falsa attestazione sulla propria identità personale mentre per le bambine, non imputabili, solo una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Le tre sono state notate aggirarsi per le vie del centro storico dai militari, motivo per cui sono state pedinate. Poco dopo sono state fermate mentre uscivano dal portone di uno stabile di corso Vittorio Emanuele II.

A seguito della perquisizione personale, i militari le hanno scoperte in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, consistenti in due lastre di plastica artefatte, 3 cacciaviti, un paio di forbici e una chiave inglese. La successiva ispezione, eseguita dai militari all’interno del condominio, ha permesso di accertare unitamente al proprietario di un appartamento del 5 piano, segni di effrazione sulla porta di ingresso dell’abitazione.

Accompagnate in caserma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, le minori sono state accompagnate ed affidate ad una casa famiglia di Roma, mentre la 53enne è stata trattenuta in caserma in attesa del rito direttissimo.

La donna è stata anche denunciata per aver fornito false generalità ai Carabinieri nelle fasi dell’identificazione.